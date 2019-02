Familie Nederlandse terreurverdachten in Suriname stapt naar de VN voor gerechtigheid

PARAMARIBO/DEN HAAG, 26 feb РDe familie van de Nederlandse terreurverdachten Naser I. en Raoul A. die al enige tijd in Suriname vast zitten, stappen naar het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Dat heeft de zus van de verdachten bevestigd aan de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). De zus vertelde aan de krant dat de familie deze stap heeft genomen, omdat zij zich totaal machteloos voelt in het rechtsproces tegen de broers.

De mannen, die beide de Nederlandse nationaliteit hebben, staan sinds juli 2017 terecht voor vermoedelijke voorbereidingshandelingen van aanslagen in Suriname. Volgens de zus van de verdachten is Margo Waterval, lid van het VN-Mensenrechtencomité, bereid de familie te assisteren in de zoektocht naar gerechtigheid.

De familie kan de manier waarop de rechter de zaak aanpakt niet meer aanzien. De lange tijd in voorarrest en onduidelijke bepalingen waarbij de familie in een eerder stadium is belet het geding te volgen, zijn voor haar de voornaamste redenen om internationale hulp in te roepen.

De zus die namens alle familieleden praat, zegt tegen dWT dat ze het gevoel heeft dat zelfs de advocaten niets kunnen beginnen tegenover de rechter in het proces.