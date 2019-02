Bouterse hekelt ‘negatief’ gebruik van social media in Suriname

PARAMARIBO, 26 feb – De Surinaamse president Desi Bouterse heeft gisteren uitgehaald naar mensen die lasterpraatjes via social media verspreiden. Bouterse noemde het ‘takru taki’ en zei dat het een hinderlijke eigenschap van sommige mensen is. Dat schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

Volgens de krant vraag Bouterse zich af waar mensen de tijd vandaan halen om zich constant zo negatief met social media bezig te houden. “We moeten dat ding goed gebruiken. Als je zoveel bezig bent dan is het niet goed. Dan studeer of werk je niet” concludeert de president.

Welke lasterpraatjes op social media de president precies bedoelde is niet duidelijk. Volgens critici kan Bouterse liever de hand in eigen boezem steken want juist een platform waarschijnlijk gelieerd aan Bouterse en zijn partij is op dit moment dagelijks bezig praatjes te verspreiden.

Dit pro Bouterse platform genaamd ‘Fáya Pepré Nieuws‘ verspreidde afgelopen week nog een misselijkmakend lasterverhaal over Jim Boussaid, ‘dat hij zijn gezin structureel zou mishandelen’. Ook publiceerde de pagina een artikel waarin de ontslagen president van de Centrale bank Gersie een ‘Ley Mofo Mayoro genoemd wordt: