Varossieau huldigt succesvolle dealers en aannemers in Suriname

PARAMARIBO, 24 feb – Het Schildersbedrijf Firoskhan Rahmoe is uitgeroepen tot aannemer van het jaar 2018, tijdens de jaarlijkse premieavond van Varossieau Suriname N.V. Het is de vijfde keer dat dit schildersbedrijf deze prijs in de wacht sleept. De prijs voor beste Varossieau-dealer in 2018 is uitgereikt aan Mei Da Bouwmarkt. Beide winnaars ontvingen een premiecheque en een award.

Vrijdagavond vierde Varossieau het succes van twintig dealers en acht aannemers over het jaar 2018 en plaatste hen in het zonnetje. Zij kregen een premiecheque en plakkaat. Daarnaast ontvingen één schildersbedrijf en vier dealers de speciale motivatie- en stimulans-plakkaat en een premiecheque. In de verschillende categorieën waren er bekende en nieuwe gezichten. De verffabrikant introduceerde ook een nieuwe award, voor Excellent Business Partner. De eerste award en premiecheque in deze categorie gingen naar Hurricane Steel N.V.

Tijdens een feestelijke dinerbijeenkomst in Juicy Steak House bedankte Senior Commercial Manager Nuria Phang alle ondernemers voor hun inzet, vak- en/of productkennis en presentatie van de verfproducten en -benodigdheden. Hun verkoopcijfers spreken boekdelen – er is een groei van de omzetten in vergelijking met 2017. Phang erkent dat het samenstellen van de lijst met topdealers en -aannemers elk jaar een uitdaging is. Landelijk worden zij allemaal op verschillende momenten gemeten via een speciale vragenlijst, fotomomenten en bezoeken in de winkels en/of projecten.

“Los van omzet, groei en presentatie, telt een actieve participatie aan trainingen en informatiebijeenkomsten” ook mee voor de eindscore. “We gaan het komende jaar de betrokkenheid van nog meer dealers en aannemers stimuleren.” Varossieau krijgt nu ook te maken met projecteigenaren en grote bedrijven die zelf het schilderwerk uitvoeren met een eigen ploeg, licht Phang de nieuwe awardcategorie toe. “Zij roepen onze hulp in bij de technische invulling en wij geven hun een applicatietraining.” Varossieau gaat in 2019 voor nog meer langetermijnpartnerschappen, innovatie en introductie van nieuwe verfproducten.

In een korte terugblik geeft de Senior Commercial Manager aan dat 2018 zich kenmerkte door geografische verschuivingen bij de Chinese dealers en wisseling van eigenaars. “Bij de aannemers zien wij nieuwe gezichten en andersoortige aannemers en contractors die ook te maken krijgen met schilderwerk.”

Phang heeft alle aanwezigen opgeroepen om gebruik te maken van de trainingsmogelijkheden die Varossieau biedt. In maart komt de Sigma-specialist René Huijboom met nog een expert naar Suriname om workshops en trainingen te verzorgen.

Varossieau Suriname N.V. vervaardigt lokaal verf en verkoopt naast deze producten ook andere verfbenodigdheden. Het bedrijf is deel van de internationale verfgigant PPG Industries die in 2018 een omzet van 14, 8 miljard Amerikaanse dollars noteerde. Op 17 september 2019 viert Varossieau zijn zestigste bigiyari. De onderneming zal dit heuglijke feit samen met alle klanten gedenken.