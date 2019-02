Onverzekerde woning volledig door brand verwoest in Suriname

PARAMARIBO, 25 feb – Een woning aan de Agidastraat te Nieuwe Grond is vandaag volledig door brand verwoest. Dit gebeurde omstreeks 13.00u vanmiddag in de wijk Hanna’s Lust. Naast de materiĆ«le schade deden zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voor.

De bewoners zijn niet te spreken over het optreden van het Korps Brandweer Suriname, omdat die in hun ogen te laat arriveerde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek hiernaar loopt nog. Wel is bekend dat de woning niet was verzekerd.

Bekijk ook een filmpje van de brand: