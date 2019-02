Eerste Phagwa Festival in Nickerie op 21 maart

NIEUW-NICKERIE, 25 feb – Dit jaar wordt voor het eerst een Phagwa festival gehouden in het rijstdistrict van Suriname. Het evenement vindt plaats op 21 maart op het volksplein van Nickerie. De organisatoren zijn Redspot Entertainment in samenwerking met Westland Sama Group. Voor de muziek zullen zorgen de Chutney en Soca zangeres Artie Butkoon uit Trinidad, The Juniors, The Beats, Freestyle, Xessionz. Ook Lustig Events levert een bijdrage aan het Phagwa Festival.

“Lustig heeft heel veel ervaring in het organiseren van zo’n groot event. Voor ons is het de eerste keer in Nickerie. Vandaar we dus een samenwerking zijn aangegaan”, vertelt Walter Bouterse van Redspot Entertainment. Er zal op socialmedia een live stream zijn van het Phagwa Festival van Lustig op City Boulevard en het Phagwa Festival op het volksplein van Nickerie. Verder zullen beide evenementen ook op beide locaties op ledschermen te volgen zijn.

Red Spot Entertainment heeft vorig jaar september La Rouge naar Suriname gehaald voor het verzorgen van optredens. De zelfde organisatie stond achter de succesvolle ‘December Owru yari Tour 2018’ van Sabroso. De organisatie heeft volgens Walter bij het Phagwa Fest Nickerie zoveel mogelijk gewerkt met bedrijven van Nickerie. Dit om zo ook die sector daar te ondersteunen. Het geluid en de belichting bijvoorbeeld wordt door een bedrijf in Nickerie verzorgd.