‘AZP kiest eerder voor monopolie dan redden van mensenleven’

PARAMARIBO, 25 feb – Het team van van SUR-CAD/117 in Suriname is niet te spreken over het feit dat ze afgelopen zaterdag gesommeerd werd te stoppen met levensreddende handelingen ten behoeve van een verkeersslachtoffer. Terwijl elke seconde telt in dit soort situaties werd de High Care Advanced Ambulance en Quick Responder van SUR-CAD, die als eerste binnen 2 minuten op de plek van het verkeersongeluk was en het slachtoffer hielp, weggestuurd.

In een uitgebracht bericht zegt SUR-CAD dat ze bij latere aankomst van een ambulance van het AZP in opdracht van een AZP-verpleegkundige via de politie gesommeerd werden te stoppen met het verlenen van medische assistentie en terug te keren naar de basis. Dit terwijl het slachtoffer onmiddellijke medische hulp nodig had en elke seconde aan het verliezen was.

SUR-CAD zegt dit ten zeerste te betreuren omdat zij de overlevingskansen eventueel verruimd konden hebben. “Voor ons als organisatie is het nu duidelijk dat het AZP eerder kiest voor monopolie meer dan het redden van een mensenleven” zegt SUR-CAD. De 52-jarige bromfietser, die aangereden werd door een dronken automobilist, kwam uiteindelijk te overlijden:

“Als dienstverlenende organisatie in de medische sector, zijn wij VERPLICHT een ieder in zulke bovenstaande situaties hulp te verlenen, ongeacht het incident of betrokken persoon. Dit recht hebben de desbetreffende authoriteiten het slachtoffer onbewust ontnomen en worden wij, door partijen zoals het AZP, belemmerd om ons ingezworen plicht na te komen” aldus de organisatie in een verklaring.