Weer uitkeringstrekkers betrapt met huisje in Suriname

SCHIEDAM, 24 feb – In onderzoeken die uitgevoerd zijn naar vermogen van Schiedammers met een bijstandsuitkering in het buitenland, zijn twee mensen betrapt met huizen in Suriname. Naast deze Schiedammers, zijn er ook stadsgenoten betrapt met bezittingen in Turkije (drie keer), België, Spanje en India.

In de regel gaat het om een tweede huis(je) in het buitenland van mensen die in de bijstand zitten en een uitkering krijgen. In alle gevallen leidde de ontdekking van het vermogen in het buitenland tot beëindiging van de uitkering en terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen.

Gemeenten die uitkeringen verstrekken, doen als onderdeel van een onderzoek naar vermogen, ook onderzoek naar vermogen in het buitenland. Daarbij wordt samengewerkt met het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF).