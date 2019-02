VIDEO: Avianka Aventurin jongerenburgemeester Amsterdam

AMSTERDAM, 24 feb – Voor de eerste keer is iemand met een niet-Nederlandse achtergrond jongerenburgemeester geworden. De eerste persoon die deze functie gaat bekleden in Amsterdam is namelijk van Antilliaanse achtergrond. Avianka Aventurin is dan wel geboren in Rotterdam maar voelt zich Caribische Nederlandse.

Haar ouders zijn van Sint Maarten en Aventuren zelf woont in de Amsterdamse Bijlmermeer. Aventurin spreekt vloeiend Nederlands maar dat was een paar jaar geleden nog anders omdat ze Engelstalig is opgevoed. Om het Nederlands helemaal zich eigen te maken werkte ze hard en volgde ze zeven jaar Nederlandse bijles.

Voor Caribisch Netwerk maakt verslaggever Sam Jones onderstaande portret van Avianka Aventurin: