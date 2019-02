Phagwa ‘Makhan Chor Festival’ in de Palmentuin Suriname

PARAMARIBO, 24 feb – Op donderdag 21 maart 2019 zal het Holi-Phagwa feest wederom gevierd worden door alle hindoe’s over de hele wereld. In Suriname is dit feest uitgegroeid tot het populairste nationaal festijn welk door haast alle bevolkingsgroepen uitbundig wordt gevierd. Ra – Ni Entertainment & Anything International organiseren op 21 maart as wederom de jaarlijks terugkerende Nationale Holi Phagwa Manifestatie van 12.00u – 22.00u in de Palmentuin met als hoogtepunt het ‘Makhan Chor Festival’. De winnende groep van het bijbehorend spel in 2018 was de Chinese vereniging Cheung Fa Foei Kon (FOTO).

Deze editie is een vervolg van het succes van de Makhan Chor wedstrijden welke al 6 jaren in de Palmentuin worden gehouden en waaraan verschillende groepen uit verschillende districten meedoen. Bij het spel draait het erom wie de pot met kleursel op een hoogte van 7 meter het snelst kan omkiepen. Het spel werd in 2013, na ruim 50 jaar, wederom geïntroduceerd in Suriname door Dinesh Malhoe, kleinzoon van wijlen Sitarie Malhoe die dit spel in de jaren ’50 – ’60 op Calcutta Saramacca organiseerde.

De her-introductie gebeurde heel spectaculair in de Palmentuin door uit Trinidad speciaal overgekomen instructeurs en deelnemers samen met een aantal deelnemers uit Commewijne en vanaf 2014 kreeg het Makhan Chor spel een officiëel wedstrijd karakter waarbij als hoofddoel werd gesteld om dit spel ooit te laten verheffen tot een nationaal volksspel. De Inheemse groep Grankreek uit Saramacca werd in 2014 winnaar van de allereerste Makhan Chor battle en namen zij toen de ‘Sitarie Malhoe Wisseltrofee’ eervol mee voor een jaar naar het ‘District van Sitarie Malhoe’.