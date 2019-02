Modeontwerper Marga Weimans spreker van de zevende dr. Sophie Redmondlezing

AMSTERDAM, 24 feb – Jaarlijks vindt rondom de internationale dag van de vrouw de Sophie Redmonlezing plaats. Deze inmiddels zevende lezing wordt dit jaar in Amsterdam georganiseerd op zondag 24 maart 2019. Een begeesterend initiatief van stichting Between the Lines (Radio Double 7FM) in samenwerking met de Vereniging Ons Suriname. Modeontwerper Marga Weimans is de spreker van de zevende dr. Sophie Redmondlezing.

Dokter Sophie Redmond (Paramaribo,1907-1955) stond bekend als een arts die opkwam voor de minder draagkrachtigen in Suriname. In haar radioprogramma, “Datra mi wan’ aksi yu wan sani”, gaf ze voorlichting over gezondheid, opvoeding en onderwijs. Over vrouwenstemrecht en gelijke kansen voor vrouwen, had zij een uitgesproken mening. Door zich als onafhankelijke kandidate verkiesbaar te stellen in 1950, begaf zij zich ook op het politieke vlak. Redmond was allround. Zij schreef toneelstukken acteerde en speelde viool. Een vrouw die haar tijd ver vooruitliep.

Marga Weimans, één van de meest opvallende Nederlandse modeontwerpers van dit moment, is de spreker van de zevende Sophie Redmondlezing. Zij studeerde in 2005 als eerste Nederlandse modeontwerper af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Achter de krachtige modeontwerpen van Weimans zit altijd een verhaal. In haar werk zoekt ze de grens op tussen mode, architectuur, kunst en technologie.

In 2006 begon ze haar eigen label in Rotterdam. Haar eerste collectie, Debut werd in 2008 gepresenteerd in Parijs. Met deze collectie stond ze in 2009 ook in het Groninger Museum. Haar collectie Body Archive ging in 2013 in première op de Amsterdam Fashion Week. Dat jaar werd Weimans genomineerd voor de Rotterdam Designprijs.



In de documentaire Fashion house Marga Weimans, zien wij hoe Weimans in de binnenlanden van Suriname op zoek gaat naar haar roots. Haar zelfvertrouwen, en puurheid maar ook haar kwetsbaarheid hebben haar gemaakt tot de succesvolle vrouw die ze vandaag de dag is.

Datum: zondag 24 maart 2019 | Tijd: 15.00 – 18.00 uur (Inloop 14.30 uur)

Locatie: Vereniging Ons Suriname, Amsterdam Oost

Adres: Zeeburgerdijk 19-A, 1093 SK Amsterdam | Entree: 10 euro

Aanmelden verplicht via: info@double7fm.nl of info@veronsur.org

Voor meer info kunt u bellen met Anita Plowell: 06-41559112 /Cheryl Vliet 06-17042905