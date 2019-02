PARAMARIBO, 21 feb – In het kader van de door de UNESCO uitgeroepen Internationale Dag der Moedertalen vandaag 21 februari, worden voorleesuurtjes Sranantongo op vier scholen in Suriname gehouden door de NAKS Sranantongo Werkgroep. Deze dag wordt door NAKS gezien als een unieke mogelijkheid om het Sranantongo uit te dragen en dichterbij de bevolking, waaronder de kinderen, te brengen.



Met het voorlezen van verhalen in het Sranantongo wil NAKS onderstrepen dat het Sranantongo een belangrijke moedertaal is, die Surinamers met trots als communicatiemiddel moeten hanteren in hun dagelijks leven. NAKS zal zorg dragen voor gezellige en spannende Sranantongo voorleesactiviteiten waarbij de kinderen van hun moedertaal zullen genieten. Ze gaan ervaren dat het een taal is die even belangrijk is als de andere talen die ze kennen of dagelijks horen. Een taal die ze niet moeten wegstoppen, maar die meer waardering moet krijgen als onderdeel van ons Surinaams cultureel erfgoed.



De vier scholen waar de voorleesactiviteiten in het Sranantongo plaats vinden zijn de GLO school O.S. Tammenga, Lagere School, de VOJ Graaf von Zinzendorfschool, de VOJ Hendrikschool en de VOJ AR Leeuwinschool. Op deze wijze hoopt NAKS een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en versterking van de zelfidentiteit van de schooljeugd die deelneemt.