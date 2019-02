‘Dubieuze financiële transacties tijdens bewind Gersie bij CBvS’

PARAMARIBO, 21 feb – “Gedurende het bewind van Glenn Gersie als Governor van de Centrale Bank van Suriname, zijn er financiële transacties gepleegd die voorlopig op zijn minst als dubieus bestempeld kunnen worden”. Dat blijkt uit cijfers waarover de transparantie steevast geweigerd werd door de onlangs ontslagen Governor, meldt het Surinaamse ministerie van Financiën.

De onregelmatigheden die aan het licht zijn gekomen, zouden zich hebben afgespeeld in de periode 1 februari 2016 tot en met 15 februari 2019. Het zou gaan om ondermeer koersmanipulaties waardoor de CBvS miljoenen SRD aan koersverliezen heeft geleden meldt het Nationaal Informatie Instituut vandaag.

Het bericht is waarschijnlijk een poging van de minister van Financiën Gilmore Hoefdraad om duidelijkheid te schepen over het ontslag van Gersie. Opmerkelijk want een dag eerder moest De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname 2½ uur wachten op Hoefdraad, die uiteindelijk niet kwam opdagen om duidelijkheid te brengen in de kwestie van Glenn Gersie.