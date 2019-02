Veilig drinkwater voor bewoners dorp Langatabiki in Suriname

PARAMARIBO, 20 feb – De bewoners van het Pamaka dorp Langatabiki (Marowijnerivier) beschikken nu over veilig drinkwater. De stichtingen Newmont – Pamaka Community Develepment Fund (CDF) en Duurzame Ontwikkeling Pamaka (DOP) hebben dat samen bewerkstelligd. Het CDF heeft het op zaterdag 16 februari overgedragen aan de dorpsgemeenschap. CDF-voorzitter Albert Ramdien en waarnemend stamhoofd van de Pamaka stam, Jozef Forster, hebben het protocol van overdracht ondertekend tijdens een plechtigheid op het eiland.

Na de overdracht blijft het CDF tenminste een half jaar zorgen voor het onderhoud van de waterinstallatie. De aannemer van de waterinstallatie staat voor een bepaalde periode zelf garant voor het oplossen van eventuele technische problemen. De districtscommissaris van het bestuursressort Pamaka in Sipaliwini, Margaretha Malonti, is ingenomen met dit project. Zij haalde aan dat Newmont zich op verschillende facetten inzet om ontwikkeling in de regio te brengen. De goudmaatschappij neemt daarmee verantwoordelijkheid en lost een deel van haar beloften in. Ze noemt deze bijdrage van een maatschappij die in het gebied verdient en teruggeeft, heel mooi. “Maar het is niet genoeg, de andere Pamaka dorpen maken ook aanspraak,” aldus Malontie.

Deborah Winson, beleidsadviseur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling was door minister Edgar Dikan afgevaardigd voor de overdracht van het project. Ze heeft zowel de stamleiding als het bestuur van Langatabiki en de gemeenschap opgeroepen de waterinstallatie als een goede huisvader te beheren. “Dit is van u, ga er zorgvuldig mee om. Schoon en veilig drinkwater is geen luxe, maar iets waar u allang aanspraak op maak. Nu het er is, let u er samen op, zodat we met zijn allen voor een lang tijd van kunnen genieten,” aldus Winson.

Het project werd is in het eerste kwartaal van 2018 geïnitieerd. Na een openbare aanbesteding, gevolgd door de nodige procedures werd er in mei 2018 een contract getekend met Indutec Systems NV, voor een bedrag van USD 160.443,12. Bij de installatie horen 39 kranen, een watertoren waarop de waterreservoirs zijn geplaatst. Het water uit de rivier gaat langs een zuiveringssysteem dat het vuil achterhoudt en zowel bacteriën als andere ziektedragers doodt.