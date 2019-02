‘Suriname als reisbestemming nog erg onbekend bij Amerikanen’

PARAMARIBO, 21 feb – Suriname is als reis- en vakantiebestemming nog erg onbekend bij Amerikanen. Tot die conclusie komt Dinesh Ramlal van Touroperator Travel The Guianas (TTG), na deelname afgelopen weekend aan de Los Angeles Travel & Adventure Show in de VS. TTG heeft dit jaar voor de vijfde keer meegedaan aan de Amerikaanse beurs om Suriname en de Guyana’s te promoten als toeristische bestemming.

Ruim 75% van de bezoekers die hij sprak weet niets af van Suriname en waar het ligt. “Een deel kent het alleen vanuit de schoolbanken en dat het ergens in Zuid-Amerika ligt. Guyana en Frans-Guyana bleken wel bekend. Een paar bezoekers kenden de president wel ‘from the newspapers’. Ook vroegen ze of het veilig is om er te reizen” zegt Ramlal tegen Starnieuws.

Bezoekers wilden ook vooral weten waar Suriname ligt en wat ze er allemaal kunnen doen. De duur van hun verblijf, of er goede hotels zijn, hoe ze Suriname op de snelste manier kunnen bereiken en of ze met credit card kunnen betalen, behoorden tot de meest gestelde vragen aldus Ramlal.