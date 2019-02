Door politie doodgeschoten man te Albina was ‘psychisch gestoord’

PARAMARIBO/ALBINA, 20 feb – De man die maandag in Albina door de politie werd doodgeschoten, nadat hij een agent aanviel met een houwer, was ‘psychisch gestoord’. Dat heeft het Korps Politie Suriname bekend gemaakt. De 32-jarige Kenneth Dikan werd neergeschoten door een politieambtenaar te Albina, nadat hij waarschuwingsschoten genegeerd had.

De politie werd ingeschakeld toen gemeld werd dat Dikan een pinautomaat aan het vernielen was, door daarop in te kappen met een houwer. Toen een wetsdienaar Dikan zover wilde krijgen om te stoppen met de vernieling keerde Dikan zich tegen hem. Hij ging daarbij met de houwer op de politieman af.

De politieambtenaar loste eerst waarschuwingsschoten met zijn dienst vuist vuurwapen af, alvorens gericht op Dikan te schieten. Dit tot noodzakelijke verdediging van zijn eigen lijf. Dikan raakte zodanig gewond dat hij ter plaatse is overleden. Een ingeschakelde arts stelde de dood van Kenneth, Dikan officieel vast.

Kenneth Dikan was volgens de politie een psychisch gestoorde man wiens moeder zich over hem ontfermde. Kenneth werd vaker tijdens zijn agressieve buien met assistentie van de politie van Albina gebracht naar de lokale arts of het Psychiatrische Centrum Suriname voor medische behandeling.