Start fundraising om Suriname Culinary Team naar Miami te krijgen

PARAMARIBO, 18 feb – De Suriname Chefs Association staat op het punt te beginnen met de fundraisingsactiviteiten om het Suriname Culinary Team naar de Taste of the Caribbean in Miami te kunnen afvaardigen in juni 2019. ‘De Paramaribo Gourmet. An Introduction to Our Flavors‘ is de eerste in een reeks van activiteiten waar u mee kunt helpen om dit mogelijk te maken.

Op 11 en 18 november 2018 zijn er onder de paraplu van de Suriname Chefs Associatie (SCA) wedstrijden gehouden op zoek naar nieuw talent in de categorieën chefs, pastry chefs en bartenders. De winnaars maken nu deel uit van het Suriname Culinary Team dat de komende twee jaren de zoektocht naar een gemeenschappelijke identiteit op culinair gebied moet voortzetten. Geen gemakkelijke opgave, maar met een team dat steeds jonger wordt, is het wel een doel dat dichterbij komt.

Tijdens het concept ‘Paramaribo Gourmet’, dat plaats vindt op dinsdag 19 februari in hotel Torarica, wordt een menu bestaande uit meerdere gangen geserveerd. Dit concept maakt het mogelijk dat de chefs geld fundraisen voor de internationale deelname aan wedstrijden. Aangezien alles op vrijwillige basis gebeurt, moet het team het voornamelijk hebben van de Surinaamse bedrijven die geloof hebben in de Surinaamse gastronomie. Kijk voor meer informatie hierover ook hier.