PARAMARIBO, – Bij een ongeval vanmiddag in Suriname, is een bromfietser om het leven gekomen. Volgens de eerste berichten zou de bestuurder van de bromfiets tegen een elektrische mast zijn aangereden aan de Cocobiacoweg. Het slachtoffer werd naar de Spoed Eisende Hulp vervoerd en kwam daar te overlijden.

Het bericht is nog niet officieel bevestigd, dus later meer. De bromfietser is de 12e verkeersdode in Suriname tot nu toe dit jaar