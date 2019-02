Verdachte ‘drive-by shooting’ Suriname aangehouden; had meer op zijn kerfstok

PARAMARIBO, 16 feb – Een vuurwapen gevaarlijke verdachte in Suriname, die op twee verschillende momenten het vuur opende op een andere man, is door politieambtenaren van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden. De verdachte wordt verantwoordelijk gehouden voor een zogenaamde ‘drive-by shooting‘ (FOTO) in de Phillipusweg te Pontbuiten, waarbij een man in zijn been werd geraakt. De schutter had ook eerder al op hetzelfde slachtoffer geschoten in de Agraweg te Kwatta.

Bij de ‘drive-by shooting’ werd vanuit een voorbij rijdende auto met drie mannen, geschoten op een man die in de laadbak van zijn pick-up zat. De kogels raakten het slachtoffer in zijn bovenbeen dat hevig begon te bloeden. Politieambtenaren verleenden bij aankomst op de plek van het misdrijf hulp, om te voorkomen dat het slachtoffer in afwachting van medische hulp dood zou bloeden.

Niet lang na het schietincident werd de auto, van waaruit geschoten was, door leden van het RBTP gesignaleerd bij een pompstation. Het RBTP trad in actie (FILMPJE) en alle drie inzittenden werden aangehouden en voor nader onderzoek overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Achteraf bleek dat de schutter ook deel uitmaakte van een bende, die onlangs een brute beroving gepleegd heeft, waarbij slachtoffers gewond zijn geraakt meldt het Korps Politie Suriname.