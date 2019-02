Veel auto-inbraken in korte tijd in Suriname

PARAMARIBO, – In korte tijd zijn veel mensen in Suriname afgelopen week het slachtoffer geworden van auto-inbraken. Dit was vooral te merken aan een toenemend aantal posts op social media over deze vorm van diefstal. Ingetikte autoramen werden het meest gedeeld.

Sommige mensen vragen zich af als er misschien een bende actief is, gezien de plotselinge stijging van het aantal gevallen. Bij één auto-inbraak waren de eigenaars naar een begrafenis. Toen zij terug kwamen bij de auto bleek de zijruit bij de voordeur kapot geslagen te zijn en waren diverse bescheiden die in de auto lagen verdwenen.

Enkele foto’s: