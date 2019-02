Staatsgebouwen in Suriname krijgen zonnepanelen uit India

PARAMARIBO, 16 feb – Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in samenwerking met de Surinaamse Ambassade in New Delhi, een werkbezoek afgelegd aan de International Solar Alliance (ISA) in Haryana, India. Het werkbezoek van de Surinaamse minister aan de Petrotech-2019 conferentie werd efficiĆ«nt benut om tevens de samenwerking met de ISA uit te diepen.

De Director General, Upendra Tripathy en team van deskundigen van de ISA verwelkomden minister Dodson en zijn delegatie, op het complex van de National Institute for Solar Energy waar het hoofdkwartier van de ISA is gehuisvest. Een vruchtbare werkbespreking vond plaats waarbij de ISA zegde steun toezegde, door 250 solar-pompen en zonnepanelen voor staatsgebouwen in Suriname ter beschikking te stellen. Het uitbreiden van het aantal dorpen in het binnen land die in aanmerking kunnen komen voor het elektrificatieproject middels zonne-energie, via de creditline van India en de vraag naar 133 mini-grids wordt overwogen door de ISA.

Naast de werkbespreking, kreeg minister Dodson een rondleiding in het veld waar verschillende opstellingen van zonnepanelen zijn getoond, zoals een koelcel-systeem met behulp van zonne- energie en roterende panelen. Hij woonde ook een presentatie bij over de floating-solar toepassingen en de ambitieuze elektrificatieprojecten van de regering van Premier Narendra Modi, welke recent hebben geresulteerd in toegang van 99% van de Indiase bevolking tot elektriciteit.