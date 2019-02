Artiest Enver Panka haalt hard uit naar machthebbers in Suriname

PARAMARIBO, 16 feb – De Surinaamse artiest Enver Panka heeft op Facebook ongekend hard uitgehaald naar de verantwoordelijken in Suriname, die beslissingen nemen voor het land. Panka doelt daarbij waarschijnlijk op de regering. In een Facebook post zegt Panka dat Suriname geen moer meer te bieden heeft behalve ellende en onderdrukking en dat hij daarom het land uit wil:

“Nooit gedacht dat k dit zou zeggen, maar ik wil dit land echt uit nu… Hier heeft geen moer meer te bieden behalve ellende en onderdrukking… Een ieder klaagt van die situatie hier… En oprecht ook, want we voelen t…

Nou, ok, een ieder, met uitzondering van die lummels die die stomme beslissingen nemen voor t land… Jullie voelen geen moer, want jullie worden vet betaald en de staat bekostigt jullie luxe leven ook nog… Moro betre un’ set’ a ka sani, yere!!! Want na unu w’wan no syi tak’ w’e siki Sranan!!!” schrijft hij op Facebook.

Zijn posting is veel ge-liked en gedeeld op Facebook en hij krijgt ook veel bijval. Er zijn echter ook kritische geluiden bijvoorbeeld van iemand die zegt dat meer dan de helft van de Surinaamse artiesten bij de verkiezingen achter Bouterse (huidige regeringsleider) stonden. In een reactie stelt die persoon:

“Jij heb zelf een woning ghad van die man heh??? Julllie hebben toen der tijd liederen geschreven alleen om deze man te verhogen en vene beledigen. Waarom kom je nu hier doen alsof.??? Nu je niet meer aan je trekken kan komen kom je doen alsof.. ey kill.. frek jere…!!!“