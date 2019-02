WTO delegatie bezoekt Suriname in verband met Trade Policy Review

PARAMARIBO, 15 feb – In het kader van het World Trade Organisation (WTO) Trade Policy Review (TPR) heeft een team van deskundigen van het WTO Secretariaat een werkbezoek gebracht aan Suriname. Het team stond onder leiding van Willy Alvaro en bezocht in de periode 11-15 februari 2019, het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T). Tijdens dit bezoek is met de actoren, die tijdens het vorig bezoek reeds geconsulteerd waren gesproken over een draft rapport, uitgebracht naar aanleiding van hun vorig bezoek.

Volgens de regels van de WTO moeten de bij deze organisatie aangesloten ontwikkelingslanden om de 6 jaren een TPR ondergaan. Tijdens zo een TPR worden het handelsbeleid en de handelspraktijken van het lidland gedetailleerd besproken en de macro-economische situatie beschreven.

Toezicht op het nationaal handelsbeleid van elk lidland is een fundamentele activiteit die tot de werkzaamheden van de WTO behoort.

Het WTO TPR mechanisme is het orgaan van de World Trade Organisation dat voor transparantie in het handelsbeleid van de diverse lidlanden moet zorgen. Het TPR zal door de WTO-lidlanden worden beoordeeld op basis van 2 rapporten, namelijk het WTO-secretariaatsrapport en het overheidsrapport.

Suriname heeft in 2004 en 2013 respectievelijk haar eerste en tweede WTO TPR ondergaan; de derde zal plaatsvinden in 2019 te Genéve, Zwitserland. Verwacht wordt dat de minister van HI en T dit rapport van 11 tot en met 13 september in Genéve, Zwitserland zal verdedigen.