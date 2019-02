Surinaamse politieagent (34) tijdens dienst overleden

PARAMARIBO, 15 feb – In Suriname is de 34-jarige agent van politie 1e klasse, Radjeskoemar Ghirdarie, op donderdagmiddag 14 februari overleden tijdens het werk. Ghirdarie, die werkzaam was op de afdeling Maritiem van de politie, raakte bewusteloos tijdens de dienst en werd per ambulance, reanimerend, overgebracht naar de afdeling Spoed Eisende Hulp(SEH) van het Academisch Ziekenhuis.

Ondanks alle inspanningen is de agent toch komen te overlijden, meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de politieambtenaar overgedragen aan zijn nabestaanden.

Het is nog niet bekend waaraan de politieagent is overleden.