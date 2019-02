Minderjarige koopt auto met op werk gestolen geld en maakt aanrijding

PARAMARIBO, 15 feb – Een 17-jarige jongeman in Suriname heeft het afgelopen week wel heel erg bont gemaakt. Op zijn werk bij een carwash te Paramaribo-Noord nam hij een grote som geld weg uit een voertuig dat hij moest schoonmaken. Met een deel van dat gestolen geld kocht hij een auto, waarmee hij vervolgens een aanrijding maakte. Het Regio Bijstand Team Paramaribo hield hem maandag aan in een hotel te Paramaribo-Noord, meldt het Korps Politie Suriname.

De benadeelde deed op maandag 4 februari aangifte op het politie bureau Geyersvlijt. Na een week werd de minderjarige verdachte aangehouden en overgedragen aan de politie van het bureau Geyersvlijt, die belast is met het verder onderzoek. Tijdens het politioneel onderzoek verklaarde de jongeman dat hij de buit met anderen verdeelt heeft. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van die personen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de 17-jarige door de politie in verzekering gesteld. Hij is in het jeugdcellenhuis opgesloten. Dit cellenhuis is verbonden aan het Opa Doeli Doorgaanscentrum.