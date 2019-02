Dodson participeert namens Suriname aan Petrotech 2019 conferentie in India

PARAMARIBO, 15 feb – Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft een werkbezoek gebracht aan India op uitnodiging van de minister van Petroleum, Olie en Gas, Z.E. Dharmin Padhan. Tijdens dit werkbezoek participeerde hij aan de Petrotech 2019 conferentie, welke is gehouden in Greater Noida, Uttar Pradesh. De conferentie werd gehouden in de periode van 09 tot en met 14 februari 2019.

Dodson heeft tijdens de ministeriële sessie van de conferentie aangegeven dat Suriname als land in het regenwoud, met name haar bijdrage levert aan het promoten van renewable energy. Hij dankte de Indiase Regering voor haar steun bij de elektrificatie van het binnenland middels zonne- energieprojecten en gaf daarbij aan dat deze elektrificatie een prioriteit is van de Regering van President Desiré Delano Bouterse. Minister Dodson sprak ook over de uitdaging om het binnenland van Suriname aan te sluiten op elektriciteit. Twintig procent van de bevolking van Suriname woont in het binnenland en voor dit gebied, biedt de zonne-energie een mogelijkheid tot elektrificatie via de het hybride systeem.

In de bilaterale bijeenkomst van minister Dodson met minister Dharmin Pradhan van India, werd de mogelijkheid van een Gemeenschappelijke Werkgroep, bestaande uit deskundigen van beide ministeries, besproken; Via diplomatiek kanaal zal het worden geïnitieerd. Het Surinaamse ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het Indiase ministerie van Petroleum, Olie en Gas zullen een samenwerkingstraject uitzetten op regelmatige basis, met vooralsnog capaciteitsversterking door India, biofuels en het aspect van mogelijke expansie van de raffinaderij.