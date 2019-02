Asha Bhosle (85) neemt afscheid van Nederlands publiek met concert op 27 februari

AMSTERDAM, 14 feb – De legendarische Indiase zangeres Asha Bhosle (85) neemt na een carrière van 65 jaar op woensdag 27 februari afscheid van het Nederlandse publiek. In de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam zingt ‘De Nachtegaal van Azië’ voor de laatste keer in Nederland haar grootste hits tijden het Asha Bhosle Farewell Concert. Speciale gast is zanger Sudesh Bhosle (geen familie).



Asha Bhosle

Al meer dan 65 jaar is Asha Bhosle de gouden vocaliste van de grootste filmindustrie ter wereld: Bollywood. Volgens het Guiness Book of World Records is ze de meest opgenomen artiest allertijden. Ze heeft meer dan 14.000 liedjes gezongen, in allerlei talen en genres, werd meerdere malen door de Indiase regering onderscheiden en geniet een haast mythische status.

Met haar uniek stemgeluid zorgde haar stem mede voor het succes van duizenden Bollywoodfilms. Haar solohits en duetten, met onder anderen Mohammed Rafi, zijn Indiase evergreens. Ze worden al decennia over de hele wereld gezongen, waaronder ook in Nederland en Suriname.

The Farewell tour…

Asha Bhosle is inmiddels 85 jaar, maar ze voelt, oogt en klinkt nog boordevol energie. In de Grote Zaal van Het Concertgebouw neemt ze deze avond na 65 jaar afscheid van het Nederlandse publiek. Samen met haar band en gastvocalist Sudesh Bhosle, brengt ze voor de laatste keer in Nederland haar grootste hits ten gehore.

Kijk voor kaarten en alle info op www.concertgebouw.nl.