VHP: Ontslag Governor Centrale Bank Suriname scenario voor verkiezingen

PARAMARIBO, 13 feb – “Het ontslag van de Governor van de Centrale Bank is een slechte zaak voor de wankele economie van Suriname. Met de verkiezingen van mei 2020 in zicht is het duidelijk dat de regering iemand op de post van Governor wil plaatsen die kennelijk bereid is om, net als bij de vorige verkiezingen, de overheid meer geld te geven en eventueel monetair te financieren. Het volk zal daarna weer een hoge prijs betalen. Het scenario is duidelijk, want anders haal je een goed presterende governor niet weg” zegt oppositiepartij VHP vandaag in een persbericht.

Governor Gersie is er met prudent beleid redelijk in geslaagd om de koers stabiel te houden en wat deviezen op te bouwen. Vanuit de Centrale Bank is er een zuinig beleid gevoerd en zijn geen onnodige uitgaven gedaan. Er was een duidelijk verschil te merken qua beleid met dat van de vorige Governor, dhr. Hoefdraad. Hoefdraad had toegegeven dat hij in het verkiezingsjaar 2014/2015 aan monetaire financiering had gedaan. Het volk heeft een hoge prijs hiervoor betaald middels een forse inflatie en devaluatie van de Surinaamse dollar. Uiteindelijk is iedereen armer geworden aldus de VHP.



Toen de VHP op 7 februari jl. in DNA vragen over het afzetten van de governor stelde, werd dit de volgende dag door de minister van de regering afgedaan als ‘gossip’. Nog geen week later blijkt dat het gerucht werkelijkheid is geworden en dat de regering dus gelogen heeft. De VHP spreekt bij deze haar grote bezorgdheid uit over het ontslag van governor Gersie en de gevolgen daarvan voor onze economie. De oppositie heeft daarom een spoedvergadering aangevraagd.