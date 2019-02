Man die zwangere vrouw doodreed las app-bericht tijdens het rijden

PARAMARIBO, 13 feb – De man die op 8 november een vrouw die zwanger was van een tweeling aanreed, was bezig met een app-bericht tijdens het rijden. Dat heeft de politie in Suriname vandaag bekend gemaakt. Donovan M. verklaarde dat hij over de Mariestraat reed en een app-bericht op zijn zaktelefoon kreeg. Terwijl hij naar het app-bericht keek belandde zijn auto op de andere rijhelft van de weg, alwaar de 37-jarige zwangere vrouw liep.

Donovan hoorde vervolgens een klap en toen hij opkeek zag hij de vrouw op de motorkap van zijn auto. Hij reed vervolgens achteruit waardoor de vrouw op het wegdek kwam te vallen. Vervolgens reed hij weg en liet de vrouw daar achter. Ze liep fracturen aan beide benen en linkerarm op en had hersenschade. De aanstaande moeder kwam daarna te overlijden.

De verdachte Donovan heeft verder verklaart, dat hij zich schuil hield in het district Marowijne en Frans-Guyana en dat hij bang was. Zijn familieleden hebben hem overgehaald zich na 3 maanden toch aan te melden bij de politie in Suriname.

De verdachte