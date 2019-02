VIDEO: parlementaire delegatie Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in Suriname

PARAMARIBO, – De Nationale Assemblée (DNA) in Suriname is gastheer voor een Parlementaire Overleg met Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Tijdens het overleg dat is aangevangen op maandag 11 februari 2019, is het hoofd agendapunt de bespreking van het Contactplan en worden besprekingen gevoerd over hervatting van de samenwerking.

Vanwege de nieuwe status die landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden nu hebben, is het nodig om opnieuw besprekingen te voeren over de hervatting van de samenwerking. Curaçao en Sint Maarten zijn namelijk verzelfstandigd.

Op maandag 11 februari 2019 zijn beleefdheidsbezoeken gebracht aan president Desiré Delano Bouterse, vicepresident Michael Ashwin Adhin en minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken. Op donderdag 14 februari 2019 vindt de ondertekening plaats van het concept Contactplan gevolgd door een persconferentie.

Naast het ondertekenen van het concept Contactplan hebben de landen onder andere ook hun interesse getoond voor samenwerking op het gebied van Handel, Ecotoerisme en de Agrarische sector. Bekijk een korte reportage van De Nationale Assemblée: