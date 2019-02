Sluiting restaurant in Suriname vanwege uitwerpselen van vliegen op voedsel

PARAMARIBO, 12 feb – Bestuursambtenaren van het ressort Rainville zijn onlangs in samenwerking met de politie overgegaan tot sluiting van een restaurant in Suriname. De situatie die is aangetroffen was van dien aard dat er onmiddelijk overgegaan moest worden tot sluiting van de etenszaak. Dat heeft de Bestuursdienst Paramaribo Noordoost vandaag gemeld.

Ondermeer uitwerpselen van vliegen op voedsel, met vet besmeurde bakblikken en een slechte hygiene in de keuken en rondom de zaak zijn de ongeregeldheden die zijn geconstateerd.

Het is niet bekend gemaakt om wel restaurant het gaat. Bekijk een aantal foto’s van Bic Paramaribo Noordoost hier en de rest onderaan de pagina: