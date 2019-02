‘Vlatacom zal data nieuwe elektronische ID-kaarten Suriname niet voor eigen gebruik aanwenden’

PARAMARIBO, 11 feb – Via social media worden momenteel diverse berichten verspreidt waarin het Servisch bedrijf Vlatacom, dat door de overheid van Suriname is aangetrokken om de nieuwe elektronische ID-kaarten te leveren, wordt beticht van het misbruik van persoonlijke data van burgers voor eigen gebruik. “Tendentieuze berichtgeving” zegt Gardelito Hew A Kee, coördinator e-Government hierover.

“Kennelijk heeft men er belang bij om het bedrijf te willen bekladden. Als men zich zou verdiepen in de scope van de door Suriname gegeven opdracht en de aangeboden technologie zou men zien dat we eindelijk naar een situatie gaan waarbij derden juist geen toegang meer hebben tot onze data” aldus Hew A Kee.

Op de nieuwe ID-kaart oftewel de elektronische ID-kaart, de E-ID, worden persoonsgegevens door middel van een ingebouwde chip digitaal in de kaart opgeslagen. Daarnaast zullen ook biometrische gegevens in worden verwerkt. Hierbij gaat het om het gezicht (gezichtsherkenning) en om de afdrukken van de 10 vingers (vingerafdruk).

Volgens Hew A Kee bouwt de Surinaamse regering binnen het e-Government platform juist extra veiligheidskleppen in, om de privacy van burgerinformatie te garanderen. “Een belangrijk zij-effect van deze digitalisatie is dat onder andere de burgergegevens, die nu veelal bij derden buiten Suriname beheerd worden, eindelijk in Surinaams beheer terugkomen. Ik ben blij dat we deze ongebruikelijke situatie kunnen opheffen” zegt de coördinator.

