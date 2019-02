Bulgaarse creditcard fraudeurs aangehouden in Suriname

PARAMARIBO, – De politie in Suriname heeft begin deze week drie Bulgaren aangehouden die ervan verdacht worden met valse pinpassen geldbedragen bij de ATM machines van enkele Surinaamse bankinstellingen te hebben gelicht. De drie maken vermoedelijk deel uit van een internationale criminele organisatie meldt het Korps Politie Suriname.

De 51-jarige Emill K, de 51-jarige Yonko S. en de 44-jarige Nikolay H. werden tijdens een actie van een gemengd team bestaande uit leden van de afdelingen Fraude en het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) op maandag 4 februari aangehouden.

Bij hun aanhouding zijn er onder meer een groot geldbedrag en een aantal pinpassen in beslag genomen. De aangehouden personen worden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie en hacking. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het drietal, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld.



Vermeldenswaardig is dat de afdeling Fraude van de politie binnen korte tijd drie internationale organisaties van kredietkaart fraudeurs ontmanteld heeft.