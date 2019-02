VIDEO: Nickeriaanse boer heeft last van ‘koeien verkrachter’

NIEUW NICKERIE, 9 feb – Bizar bericht uit het westen van Suriname. Een Nickeriaanse boer is niet te spreken over het feit dat zijn koe ‘verkracht’ is, waarschijnlijk door een man. De boer zegt dat het de tweede keer is dat een van z’n koeien verkracht is. Wie het heeft gedaan weet hij niet.

In een filmpje, dat te zien is bij Action Nieuws, vertelt hij in het Hindoestaans dat het woensdag gebeurt zou moeten zijn en dat de poten van het dier waren vastgebonden met het lange touw waaraan de koe vast zit. Het duurde bijna 15 minuten voordat hij de poten kon los maken. De boer kan niet bevatten dat iemand in staat is om dit te doen en verzoekt de persoon of personen ook om onmiddellijk hiermee te stoppen.

Het is niet bekend als de boer aangifte heeft gedaan. Het filmpje (Hindoestaans gesproken):