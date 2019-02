Surinaamse minister: “Braziliaanse is niet ‘mijn schatje’ maar officieel mijn partner”

PARAMARIBO, 9 feb – Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in Suriname heeft gereageerd op de verontwaardiging die op social media ontstaan is over het feit dat ‘zijn schatje’ met hem mee zou gaan op een dienstreis naar India. Zijn Braziliaanse vriendin die daarmee bedoeld zou worden is echter niet ‘zijn schatje’, maar officieel zijn partner zegt de Surinaamse minister tegen Starnieuws.

“Zij is officieel mijn partner en dit is geregistreerd bij CBB. Zij heeft de Braziliaanse nationaliteit en heeft een officiële toestemming tot verblijf in Suriname. Zij staat geregistreerd op mijn woonadres. Ik ben formeel gescheiden,” zegt de bewindsman in gesprek met Starnieuws.

In een brief van Buitenlandse Zaken, die circuleert op social media, staat dat de Braziliaanse Spouse of the Minister is. Dodson zegt dat zij officieel zijn partner is en daardoor uitgenodigd is door de Indiase regering. “Dit is na te trekken bij Buitenlandse Zaken. Alle ministers zijn met hun partners uitgenodigd. Er is ook een officieel programma voor de partners van de ministers. De reis- en verblijfkosten van de gehele delegatie worden betaald door de Indiase regering,” deelt Dodson mee aan Starnieuws.