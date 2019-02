Sociaal Democratische Unie (SDU) nieuwste politieke partij in Suriname

PARAMARIBO, 9 feb – Gisteren is in Suriname de nieuwe politieke beweging ‘De Sociaal Democratische Unie’ (SDU) gepresenteerd aan de gemeenschap. Voorzitter van de SDU is Celsius Waterberg (foto) die onlangs uit de BEP is gestapt. Volgens de voorzitter zal zijn nieuwe partij voornamelijk opkomen voor vrouwen, mensen met een beperking, seniorenburgers, de jeugd en de werkende klasse.

Volgens De Ware Tijd (dWT) zegt Waterberg te zullen werken aan sociale transformatie van de kapitalistische samenleving. De boodschap van de partij is duidelijk: “Het kan anders. De rijkdommen van het land zijn voor iedereen. A kondre gudu, we hebben goud, olie en noem maar op. Iedereen moet kunnen profiteren van de rijkdommen van het land” aldus dWT vandaag.

Naast Celsius Waterberg zitten ook Chenifa Moidon, Imro Wehl, Ingrid Banda, Nathalia Roemer en Cheryl Ceder in het hoofdbestuur.