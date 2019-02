Nog 10 dagen voor realisatie fotoboek Surinaamse inheemsen

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 9 feb – Fotoboek Points of Recognition brengt het hedendaags leven van inheemsen in Suriname in beeld door middel van 124 prachtige foto’s. Het boek kan alleen gedrukt worden als Milton Kam in de aankomende 10 dagen voldoende geld weet te werven via zijn Kickstarter-campagne.



Met zijn fotoboek opent Milton Kam een raam naar een wereld, die tot nu toe voor veel mensen gesloten is gebleven. Hij fotografeerde niet alleen de traditionele levenswijze van de Surinaamse inheemsen, maar ook hedendaagse activiteiten die zeker herkenningspunten zullen opleveren met het dagelijks leven van een ieder in Nederland of Suriname.

Kerst in Amazone oerwoud

In één van zijn hoofdstukken doet hij verslag van zijn bezoek aan Kwamalasamutu tijdens kerst. Hier, diep in het regenwoud, gaan de mensen naar de kerk en zingen ze kerstliederen in hun eigen taal. Jongeren op elektrische gitaren, werkend op door zonnepanelen opgewekte energie, begeleiden de kerkgangers. Later op de dag worden er traditionele spellen gespeeld en danst iedereen samen in een kring op inheemse muziek. Jagers keren terug naar het dorp met genoeg vlees voor een grote gemeenschappelijke maaltijd en jongeren versieren hun gezicht met glow-in-the-dark verf. Door de speakers in het dorp klinken zowel traditionele, Surinaamse als Amerikaanse kerstliederen. De vermenging van oude tradities met moderne invloeden is een centraal thema in Milton Kam z’n fotoboek.

Trots en waardigheid



De wereldbekende fotograaf Jimmy Nelson laat in zijn fotoboeken de trots en waardigheid van vele onbekende stammen op de wereld zien door hen in traditionele kleding te fotograferen. Milton Kam is op ook op zoek naar die waardigheid en trots, maar gebruikt daarvoor een andere fotografische benadering. Hij vangt de momenten zoals ze gebeuren. Dat levert een foto’s waarop de kijker kan zien hoe de inheemsen over de Sipaliwini Savannah wandelen in het verre zuiden van Suriname, een dermatoloog zijn werk doet in het ziekenhuis of de beëindiging van een rouwperiode in Galibi meemaakt. Zijn foto’s zijn momenten uit het leven. Milton Kam zijn foto’s zijn natuurgetrouw en écht, niet overbewerkt wat men nu zo vaak ziet. Zijn werk laat zien dat hij veel aandacht en gevoel voor licht, kleur en compositie heeft.

Nu al bestellen



Dit fotoboek komt in juli 2019 uit, waarvoor Milton Kam nu via Kickstarter de financiën zoekt om de eerste exemplaren te laten drukken. Voor 35 euro ontvangt men al een gesigneerd exemplaar. Het is ook mogelijk om naast het boek een persoonlijke ontmoeting met de fotograaf te hebben of samen met hem op een vijfdaagse tour door Suriname te gaan. Voor meer informatie over zijn fotoboek en mogelijke donaties, bezoek zijn Kickstarter-pagina. Wie niet de beschikking heeft over een creditcard, kan via Facebook een message te sturen naar Milton Kam voor een alternatief of een e-mail naar pointsofrecognition@gmail.com verzenden.

Cinematographer



Milton Kam is een geboren Surinamer en werkt sinds tientallen jaren als director of photography voor vele Amerikaanse en Engelse producties. Milton Kam heeft zich gespecialiseerd in storytelling met beelden en het creëren van een sfeer met natuurlijk licht. In de afgelopen jaren heeft hij gewerkt aan series als Netlfix’s Roman Empire en Amazon’s American Playboy, maar ook filmt hij regelmatig independent films. Dit jaar komt Once Upon A Time In London uit.