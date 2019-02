Misdaadjournalist: ‘Schutter die rapper Feis doodschoot gevlucht naar Suriname’

ROTTERDAM, 9 feb – In de zaak van de in Rotterdam doodgeschoten rapper Feis, heeft de Nederlandse misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink deze week een opmerkelijke uitspraak gedaan. Volgens hem bevindt de gevluchte schutter Silvano D. zich vermoedelijk in Suriname.

De 32-jarige Faisal Mssyeh (rapper Feis) werd op nieuwjaarsnacht doodgeschoten voor een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg. Ook zijn broer raakte hierbij zwaargewond. De aanleiding was een ruzie waar de broers niets mee te maken hadden. De vermoedelijke schutter is de Kaapverdiaan Silvano D. Zijn foto (hierboven) werd al direct na de schietpartij verspreid.

“Het zit zo. De politie is op zoek naar Silvano, de schutter, en een vriend van hem. Silvano is van Kaapverdië, maar de vriend is van Suriname. In Rotterdam weten ze wel wie het is. Is ook bekend als rapper Madmoney. Hij zou degene zijn met wie de ruzie is begonnen. Hij had woorden gekregen met de broer van Feis, Feis was ertussen gesprongen, toen had Silvano geschoten” aldus misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink op zijn website.