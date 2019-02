Communicatietalenten in Suriname worden ook in 2019 erkend

PARAMARIBO, 9 feb – Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) in Suriname zal in oktober voor de derde keer communicatie awards uitreiken. De afgelopen jaren zijn er awards uitgereikt aan communicatietalenten en organisaties die veelvuldig een noemenswaardige bijdrage hebben geleverd aan de communicatie branche in Suriname. CCPR is bezig met een grote evaluatie voor het uitreiken van de communicatie awards van dit jaar.

‘Wij zijn benieuwd naar uw mening en zijn continu bezig met diverse commissies de processen te evalueren. Het erkennen van communicatietalenten vinden wij nog steeds erg belangrijk en zullen zoals gebruikelijk, samen met u de nominatielijst samenstellen voor het uitreiken van de awards, zegt Angela van der Kooye, voorzitter van CCPR.

In november 2017 en mei 2018 zijn er communicatie awards voor de beste commercial; de grote reclame prijs, de beste slogan en het best geschreven stuk uitgereikt. Daarnaast is de communicatie man of vrouw benoemd. In 2018 is ook een award voor de beste column uitgereikt. De afgelopen twee jaren heeft de praktijk uitgewezen dat, communicatietalenten en/of organisaties graag genomineerd worden en zelf erg bescheiden of druk bezig zijn, om een inzending te doen per categorie.

Alle communicatietalenten binnen de communicatie branche kunnen namelijk in aanmerking komen voor de awards en de erkenning. In 2018 hebben circa 10.000 personen via onze website gereageerd op de genomineerden en tijdens het communicatiecongres zijn de awards uitgereikt. Het gehele proces, inclusief de criteria per categorie, was te volgen via de CCPR website, tot het moment van de uitreiking. ‘Ik vind dit erg positief en hartverwarmend’, zei Henk van Vliet, communicatie professional 2018, over de uitreiking van een communicatie award.

Aspecten als authenticiteit, creativiteit, correct taalgebruik, slimme communicatie, ethiek en simpelheid, toegespitst op een bepaalde doelgroep door ‘u egi sani’, bepalen de ondertoon voor het toekennen van de verschillende communicatie awards. De resultaten van de evaluatie, waaraan iedereen kan meedoen, middels het beantwoorden van 6 vragen, worden meegenomen in de procedures.

Op 15 maart a.s. kan iedereen massaal weer communicatietalenten nomineren voor een award. De criteria voor communicatietalenten zal vanaf die datum, via de website beschikbaar zijn. De inzendperiode eindigt op 15 mei a.s. en kort daarna wordt de nominatielijst bekend gemaakt. Vervolgens worden de winnaars in oktober bekend gemaakt en de communicatie awards uitgereikt.