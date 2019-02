Nederlandse stagiaire (20) met cocaïne in parfum flessen aangehouden in Suriname

PARAMARIBO, 8 feb – Het BID-team van de politie in Suriname heeft de 20-jarige Nederlandse stagiaire Florance D. aangehouden op verdenking van smokkel van cocaïne. De jonge vrouw heeft afgelopen weekend getracht cocaïne met een totaal gewicht van 1.100 gram het land uit te smokkelen. De cocaïne was verstopt in twee flessen parfum meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het onderzoek in deze zaak bracht de 26-jarige Rochelly A. in beeld als de verstrekker van de drug aan Florance. Rochelly is opgespoord en aangehouden. Hij heeft toegegeven dat hij de flessen parfum inhoudende cocaïne aan de stagiaire afgegeven heeft.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn Florance en Rochelly ingesloten voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Deze zaak is in onderzoek bij de Narcoticabrigade.