Minister: ‘Politici mogen scholen in Suriname niet zomaar bezoeken’

PARAMARIBO, – Afgelopen maandag hebben Maisha Neus en Gulshan Alibux, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de politieke beweging STREI!, een bezoek gebracht aan IMEAO 5 te Wanica. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is daar echter niet over te spreken en zegt dat het niet is toegestaan dat personen tijdens de schooltijden een school binnenstappen, zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie.

“We hebben interessante en inspirerende gesprekken gevoerd met de jonge studenten over het belang van naar de stembus te gaan en ook hun terechte kritieken en aandachtspunten aangehoord” aldus de leiders van STREI! over het bezoek. Maar volgens Ferrier is het houden van dit soort ‘motivatiesessies’ op scholen, door voornamelijk politici, aan regels gebonden.

“Dit is een jarenlange beleidsregel”, benadrukt ze. Ferrier heeft de betrokken schooldirecteur hierop aangesproken en zegt dat deze in de fout is gegaan, om die motivatiesessie tijdens schooltijd toe te staan.

De politieke beweging STREI! staat bekend om haar anti-regeringsstandpunten. Het is niet bekend of deze standpunten een rol hebben gespeeld bij het uiten van misnoegen over het bezoek door de minister.