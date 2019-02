‘Guyana kan in drie jaar tijd een superrijke oliestaat worden’

PARAMARIBO/GEORGETOWN, 8 feb – Met de ontdekking van twee nieuwe olievelden voor de kust van Guyana kan het buurland van Suriname uitgroeien tot een belangrijke olieproducent. Het land kent momenteel nog altijd grote armoede, maar zou in drie jaar tijd een superrijke oliestaat kunnen worden en vanuit het niets plots kunnen meten met gevestigde oliestaten zoals Qatar. Dat schrijft de Belgische nieuwssite Express.

In dit uitgebreid artikel wordt Guyana genoemd als het meest recente voorbeeld van het zeldzame fenomeen dat uit het niets een totaal nieuwe petrostaat ontstaat. Het Amerikaanse bedrijf ExxonMobil berekende namelijk dat de exploratie van potentiële olievelden in Guyana goed is voor in totaal meer dan vijf miljard vaten! Deze vondsten kunnen de toekomst van Guyana volledig omgooien. Suriname heeft tot nu toe minder geluk; er zijn voorlopig nog geen grote voorraden ontdekt.

Maar waarnemers leggen ook een kritische kanttekening en waarschuwen, want het land zou helemaal niet georganiseerd zijn voor een dergelijke toestroom van rijkdom, die elders al tot chaos, corruptie en oorlog heeft geleid. Guyana lijkt totaal niet voorbereid op de stromen cash die naar het land zullen stromen, zeggen ze. Ook verkeert het land politiek in een staat van beroering en is er vooralsnog geen plan om de opbrengsten van de oliewinning onder de relatief kleine bevolking te verdelen.