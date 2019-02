VIDEO: Documentaire over Surinaamse muzikant Ronald Snijders online

DELFT, 7 feb – Vanaf vandaag is de nieuwe documentaire ‘Easy man: The story of Ronald Snijders’ over de bekende Surinaamse muzikant Ronald Snijders online en voor iedereen te zien. De video bevat 43 minuten vol swingende muziek, interviews en veel archief opnamen uit de jaren 70 en 80 van de in Suriname geboren fluitist.

Snijders werd geboren in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo, als zoon van musicus Eddy Snijders. Op zevenjarige leeftijd begon hij met dwarsfluit; later speelde hij ook gitaar, piano, percussie en saxofoon. Hij vertrok in 1970 naar Nederland om aan de Technische Hogeschool Delft civiele techniek te studeren. Snijders bleef daarnaast muziek maken en won in 1973 de persprijs van het NOS Jazzconcours in Laren. De Wereldomroep maakte in dat jaar een documentaire over hem.

In 1975 koos Snijders definitief voor de muziek. Hij bleef wel in Delft wonen. Van 1986 tot 1991 studeerde hij musicologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij afstudeerde op een scriptie over Surinaamse kaseko-muziek.

In de documentaire van producers Dennis de Groot, Jasper Cremers en Niels Nieuborg, zijn ondermeer te zien Eddy Veldman, Ed Motta, Master Blaster, Franky Douglas (Boy Edgar prijswinaar), Orlando Julius (Nigeria), Billy Jones, Jorgen Raymann, Mildred Douglas, trompettist Avishai Cohen. Lilian Jackson van Spargo, zangeres Ntjam Rosie, Oscar Harris, harpist Edmar Castaneda ( Colombia), Fra Fra sound met Vincent Henar, Sumy, zanger Dwight Trible (California), Joe David, Co de Cloeth (NTR Soul&Jazz), Kees Koning (platenproducer), Raul Burnet, gitarist Rory Ronde, de superband Solat, Ivor Mitchel, Edgar Burgos, zangeres Giovanca, Arp Frique (Niels Nieuborg), Ponda O’Brien,Willem Breuker, Eric Calmes, drummer Jamire Williams (USA), Joe Davis, pianist Glenn Gaddum, Ronald Snijders Black Straight Music, Ruth Jacott, Rob Franken, Martin van Duynhoven, Surinam Music ensemble, Stan Lok Hin, Clark Snijders, Ver van mijn bed showAzimuth ( Ivan Conti/ Alex Malheiros), Bassekou Kouyate en band (Mali) en diverse andere muzikale grootheden (Nederland, USA, Brazilie, Africa, Guyana). En de met een Edison nominatie onderscheiden Ronald Snijders LP “The Nelson & Djosa sessions” plus diverse andere van zijn lp’s.