VHP haalt geld op voor nabestaanden bootongeluk Suriname

PARAMARIBO, 7 feb – Begin januari 2019 had de VHP aangekondigd een landelijke actie op touw te zetten ter ondersteuning van de nabestaanden van het bootongeluk op de Coppenamerivier. Heel Suriname was diep geschokt door de tragedie waarbij levens te betreuren zijn. Het leed en verdriet in de samenleving was groot. Tragedies kunnen ongekend leed met zich meebrengen.

Een schrale troost is dat de gevolgen daarvan enigszins kunnen worden opgevangen. Met dat gegeven in gedachten heeft de VHP, vanaf het nieuws van het drama bekend was, zich ingespannen alles te doen waartoe ze bij machte is voor deze groep Surinamers. De Oranjepartij heeft intern een inzamelingsactie gehouden. Daaruit zijn wat financiële middelen vrijgekomen. Deze gelden zijn woensdag 6 februari 2019 overhandigd aan de nabestaanden.

VHP voorzitter Chan Santokhi gaf aan dat je met geld de levens niet kan terugkopen. Echter sprak hij de hoop uit dat de ontstane leegte maar meer nog de financiële ongemakken enigszins weggewerkt kunnen worden met deze geste. In totaal is een bedrag van ruim SRD 26.000 overhandigd aan de nabestaanden. Basja Taweroe was ter plaatse om namens kapitein Palmtak de geste te ontvangen meldt de VHP in een persbericht.