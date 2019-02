Politieagent die in coma lag overleden na aanrijding in Suriname

PARAMARIBO, 7 feb – De aspirant agent van politie Prewish Jodha, die dinsdag door een auto werd aangereden en in coma lag, is vanmorgen donderdag 7 februari overleden in het ziekenhuis. Op dinsdagavond 5 februari werd Jodha door een autobestuurder op de Oost-West verbinding in het district Commewijne aangereden terwijl hij bezig was met verkeerscontrole.

De overleden politieman was ter hoogte van kilometer 32 samen met een collega bezig met een verkeerscontrole. Daarbij gaf hij een stopteken aan een 50-jarige automobilist die 70 km per uur reed. Hoewel Jodha een oranje fluoriserend vest aanhad, zou de automobilist hem niet gezien hebben en heeft hij niet tijdig kunnen afremmen.

De automobilist reed de agent aan waarbij hij enkele meters de lucht invloog en vervolgens op de berm langs de weg neerkwam. De auto stopte 64 meter verder van de plek van het ongeluk. Door de klap liep de politieagent een arm- en beenfractuur op en was niet aanspreekbaar. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd alwaar hij in een coma terecht kwam. Vanochtend gaf hij de geest.

Agent Prewish Jodha is de negende verkeersdode voor dit jaar.