‘Politie Suriname krijgt 200 politievoertuigen van China’

PARAMARIBO, 7 feb – Suriname krijgt binnenkort 200 politievoertuigen van de Volksrepubliek China om repressief te kunnen optreden. Dat meldt de Surinaamse krant Dagblad Suriname. China zou hoge eisen stellen aan de veiligheid van Chinese belangen en onderdanen in Suriname en daar zouden deze voertuigen aan kunnen bijdragen. Om welk type voertuigen en welk merk het gaat is niet bekend.

China is ook druk bezig om het Suriname Safe City Project verder te ontwikkelen. Dit moet ervoor zorgen dat er 1 maal 24 uur per dag bewegingen in Paramaribo gevolgd kunnen worden. Naar zeggen van vicepresident Adhin zullen als Paramaribo voldoende voorzien is van deze vorm van beveiliging, andere districten volgen. Wanica en Marowijne werden bij naam genoemd.

Verder heeft China ook geëist dat er zwaardere straffen worden opgelegd aan criminelen in Suriname.