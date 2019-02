Boek met verhalen uit de wereld van lepra patiënten in Suriname

VOLENDAM, 7 feb – Bij LM Publishers is onlangs verschenen het boek ‘De tenen van de leguaan’ met verhalen uit de wereld van Surinaamse leprapatiënten geschreven door Henk Menke, Toine Pieters, Melinda Reyme en Jack Menke. Lepra (Boasie, Kokobe, Ziekte van Hansen) heeft net als de slavernij een stempel gedrukt op Suriname. De moedige strijd tegen beide kwaden verbindt alle Surinamers. Dit boek maakt de sporen van lepra zichtbaar voor een breed publiek en draagt daarmee bij aan het vergroten van de kennis van de geschiedenis en cultuur van Suriname.

De auteurs proberen antwoorden te vinden op vragen als: waar komt de Surinaamse lepra vandaan, hoe gingen de mensen om met deze tragedie, hoe was en is de formele bestrijdingsstrategie en waarom is het zo belangrijk om te luisteren naar authentieke verhalen van Surinamers over ziekte en gezondheid?

De in het boek beschreven levensgeschiedenissen van ex-Hansenpatiënten dragen letterlijk de sporen van afkomst, religie, taboe en lijden. Maar tegelijkertijd zien we ook nadrukkelijk verzet en protest tegen het systeem van opsporing en afzondering. In dit publieksboek geven de auteurs niet alleen een stem aan hen die vaak geen stem krijgen in de geschiedschrijving, maar zij laten ook verleden en heden, mens en natuur samensmelten.

De tekst wordt verduidelijkt door betekenisvol beeldmateriaal. Het voorwoord is geschreven door de Surinaamse ‘Queen of storytelling’, Cynthia Mc Leod (Hoe duur was de suiker?).