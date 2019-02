12 jaar cel geëist wegens moord op voormalig lijfwacht Brunswijk in A’dam

AMSTERDAM, 7 feb – Justitie in Nederland heeft vandaag 12 jaar cel geëist tegen de Amsterdamse crimineel van Antilliaanse afkomst Jermain W. (33) voor het doodschieten van de Surinaamse crimineel Johannes Kastiel. Dat schrijft de Nederlandse krant Het Parool vandaag. Kastiel, voormalig lijfwacht van Ronny Brunswijk in Suriname, werd in 2008 doodgeschoten in een lift van de flat Gooioord in Amsterdam Zuidoost.

Volgens de krant werd Kastiel op zondagavond 20 april 2008 van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Buurtbewoners troffen hem dood aan in de lift. De aanklagers spreken van ‘een executie’ door ‘een opgelegd schot’ door Kastiels linkeroor.

Justitie vermoedt dat de Antillianen Inchomar B. en Jermaine W. hem hebben beroofd en vermoord. Inchomar B. (33), ook een bekende crimineel, was bij W., maar zou vlak voor het schieten zijn weggelopen. Justitie wil voor hem 10 jaar cel voor diefstal met geweld en ‘afpersing in vereniging de dood tot gevolg hebbend’ aldus Het Parool.