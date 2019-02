VIDEO: Vader en zoon die geweld gebruikten tegen politie in Suriname aangehouden

PARAMARIBO, 6 feb – De politie in Suriname heeft de 46-jarige beveiligingsambtenaar Clarence R. en zijn 23-jarige zoon Giorgio R. aangehouden en opgesloten na afstemming met het Openbaar Ministerie. Vader en zoon speelden de hoofdrol in onderstaand filmpje dat afgelopen weekend veelvuldig werd gedeeld. Daarin is te zien dat de 46-jarige man, die beweerde bij de CIVD te werken, te keer gaat tegen agenten die hem staande hielden vanwege twee overtredingen.



Op zaterdagmorgen 3 februari reden Clarence en Giorgio in een hilux pickup die door Clarence bestuurd werd. Clarence reed over de Waterkant alwaar hij een file inhaalde en vervolgens de Jodenbreestraat insloeg. Twee agent van de Motor Surveillance Dienst constateerden de door Clarence gemaakte verkeersovertreding en brachten hem tot staan in de Jodenbreestraat om te bekeuren.

Clarence probeerde de agenten zover te krijgen om hem niet te bekeuren en tijdens dat gesprek werd door de politieambtenaren geconstateerd, dat Clarence alcohol gebruikt had en zich daardoor vermoedelijk ook had schuldig gemaakt aan een tweede verkeersovertreding; namelijk deelnemen aan het verkeer onder invloed van alcohol. Het gesprek tussen Clarence en de agenten liep op een gegeven moment zodanig uit de hand, dat Clarence en Giorgio zowel verbaal als fysiek geweld gebruikten tegen die agenten.

Uiteindelijk werden Clarence en Giorgio overgebracht naar het politie bureau Centrum. Dezelfde dag, zaterdag 3 februari, is Giorgio in verzekering gesteld. Clarence werd overgedragen aan de Militaire politie omdat hij aangaf dat hij militair was wat achteraf niet waar bleek te zijn. Hij is wel als beveiligingsambtenaar werkzaam op het Ministerie van Defensie.

Op maandag 4 februari heeft Clarence R., zich aangemeld op het politie bureau Centrum. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij door de politie in verzekering gesteld. Deze zaak is in onderzoek bij de politie van het bureau Centrum. De twee worden onder andere verdacht van mishandeling, vernieling en bedreiging met een misdrijf.