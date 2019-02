Nieuw dorpsbestuur Bigi Poika in Suriname ingewijd

PARAMARIBO, 6 feb – Kapitein Ivanildo Ijoenakame van het Inheems dorp Bigi Poika (Para) staat klaar om samen met zijn team aan de slag te gaan. Het nieuw dorpsbestuur is op vrijdag 1 februari op culturele wijze ingewijd. Hij neemt het roer over van kapitein Anesta Jagendorst. Ijoenakame is blij met het vertrouwen dat de gemeenschap in hem heeft gesteld. De twee hebben een protocol van overdracht ondertekend, waarna het vertrekkend dorpshoofd symbolisch het stempel van het dorpsbestuur heeft overhandigd aan de nieuwe leider.

Het aangetreden bestuur heeft beloofd alles eraan te zullen doen om het dorp verder te ontwikkelen. De nieuwbakken kapitein kwam op 22 december 2018 als winnaar uit de bus bij de dorpsbestuursverkiezing. Hij gelooft dat alles staat en valt met goede communicatie en wederzijds respect. “If yu wan lespeki, yu musu libi tapu wan lespeki fasi”, aldus de nieuwbakken kapitein na de inwijding. Hij en zijn bestuursleden kregen hun benoemingsbeschikking uitgereikt van de districtscommissaris van Para, Armand Jurel. De leden van het aftredend bestuur hebben elk een certificaat en een ontheffingsbeschikking ontvangen.

Het afgetreden dorpshoofd, Jagendorst, blikt terug op een leerrijke periode. Ze zegt alles wat binnen haar vermogen was gedaan te hebben, om het dorp te ontwikkelen en de kwaliteit van het leven van de mensen te verbeteren. Ze heeft onder meer een bijdrage geleverd bij het oplossen van het waterprobleem en het zorgen voor straatverlichting in het dorp.

Het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen in Suriname (DDOI) heeft zowel bij de voorbereidingen van de verkiezing als bij de overdracht, de processen ondersteund en begeleid. Het dorpsbestuur is voor 5 jaar gekozen.