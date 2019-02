VSH en Hatramij doen donatie wens aan ziekenhuis in Suriname in vervulling komen

PARAMARIBO, 5 feb – Donaties hebben elke keer een ander verhaal en ander karakter. VSH United en Hatramij in Suriname hebben als waardering voor de jarenlange steun aan hun organisatie, de wens van de gewezen president commisaris lid Roy Kodadhin van de RVC bij VSH, in vervulling doen komen. De Intensive Care Unit (ICU) heeft een dialyse apparaat Surdial X, met bijbehorende mobile RO-units en aansluitingen in ontvangst mogen nemen op 28 januari 2018. De donatie heeft een totale waarde van Eur 24.000.

“Ik blijf keer op keer benadrukken de stappen die het AZP vooruit maakt om zorg te kunnen blijven bieden over het algemeen, maar meer nog in deze high care te bieden op een van de belangrijkste afdelingen binnen het AZP. Het is niet makkelijk geweest de afgelopen tijd om een patiënt te kunnen dialyseren op de Intensive Care zonder een dialysemachine. Maar met een geste zoals deze zijn wij in staat de nodige kwalitatieve zorg op de ICU te bieden”, zei algemeen directeur Claudia Marica- Redan in haar toespraak.

Het gedoneerde dialyse apparaat

Donatie tevens waardering

De heer Roy Khodadin is zeven en twintig jaar lid geweest van de Raad van Commissarissen bij VSH United. De laatste acht jaar heeft hij als President Commissaris gediend binnen de raad. De begeleiding, kennisoverdracht en adviezen van de dhr. Khodadin binnen de raad heeft heel veel impact gehad op de leden. Tijdens een aandeelhoudersvergadering werd bekend gemaakt dat dhr. Khodadin zou aftreden vanwege gezondheidsredenen. “De vraag van de VSH was, wat geef je aan hem voor zijn dierbare inzet? Na telefoontjes met familie, bleek dat hij een wens had. Het geven van een nierdialyse apparaat aan de Intensive Care Unit van het AZP.

“Voor VSH United was de keus heel snel gedaan en vandaar dat wij hier samen met zijn familie en Hatramij hier zijn om dit geweldig apparaat over te dragen aan de ICU”, vertelt Malini Ramsundersingh, vertegenwoordiger van de VSH. Ze benadrukt dat dit gebaar namens de VSH als dank voor dhr. Kodadhin zijn jarenlange bijdrage aan de VSH via de Raad van Commissarissen is.

Het verhaal door de dhr. Khodadin zelf

Dhr. Khodadin zei erg dankbaar en blij te zijn, om zijn dokter te zien die drie en een half maand voor hem heeft gezorgd op de ICU. “Het woord van dank kan ik nu zelf uitspreken aan Drs. N. Ramdhani, Intensivist op de Intensive care. Van een lijk heeft hij gewerkt om mij terug te brengen binnen deze wereld” zegt Roy Kodadhin dankbaar.

“Ik heb gezien hoe het AZP, bij deze de ICU met kunst en vliegwerk en met passie bezig is met de patiënten. Van buiten het ziekenhuis hebben familieleden en mensen een heel ander beeld van de inspanningen binnen het AZ, welke zeker te appreciëren zijn”, vult Kodadhin aan.